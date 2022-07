Fantacalcio, presentazione lista in live streaming

Alle 14 torna FantaShow, in diretta su Sky Sport e in streaming su Skysport.it: una puntata speciale in collaborazione con Fantacalcio.it nella quale verranno svelati il listone e i ruoli per la stagione 2022/2023

La chiusura del calciomercato e le altre date utili



Il campionato inizierà il 13 agosto e 19 giorni dopo ci sarà la chiusura del calciomercato: per le squadre di Serie A lo stop è previsto il 1º settembre alle ore 20. Due giorni dopo, il fischio d'inizio della prima gara della 5ª giornata, Fiorentina-Juventus, in programma alle ore 15 del 3 settembre. La stagione è particolare: la Serie A 2022-2023 osserverà una pausa di circa 52 giorni per via del Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre). Inoltre, da non trascurare gli impegni delle nazionali – in calendario gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.