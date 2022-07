Nell’amichevole di lusso giocata a Dallas, i bianconeri rispondono per due volte al vantaggio blaugrana. Con Vlahovic in panchina per tutto il match, il protagonista è Moise Kean. Ottime le indicazioni da parte dei nuovi acquisti Di Maria e Bremer, mentre tra i catalani delude Lewandowski. Per Allegri e i suoi il prossimo appuntamento è quello contro il Real nella notte tra il 30 e il 31 a Los Angeles

Gol e spettacolo al Cotton Bowl di Dallas tra Juventus e Barcellona. L’amichevole di lusso finisce con il risultato di 2-2 grazie alle doppiette di Ousmane Dembelé da una parte e Moise Kean dall’altra. Per due volte, l’italiano risponde all’attaccante di Xavi in un match dove Dusan Vlahovic rimane a riposo per tutti i 90 minuti. Da sottolineare le prove dei nuovi acquisti Di Maria e Bremer : il primo regala vivacità e lampi di classe, il secondo mette in ombra Robert Lewandowski .

Primo tempo: Dembelé show, Di Maria mostra la sua classe

Con Pogba out a causa della lesione al menisco, è Locatelli la mezzala scelta da Massimiliano Allegri per sostituire il francese. A fare da regista c’è Rovella mentre il centrocampo è completato da Zakaria. Difesa a tinte verdeoro con Danilo e Alex Sandro terzini, Bremer centrale accanto a Bonucci. In attacco il centravanti è Moise Kean con Cuadrado e Di Maria ai suoi lati. Nel Barcellona Xavi lancia i nuovi acquisti Christensen, Kessie e Lewandowski. Quest’ultimo in un attacco stellare insieme ad Aumameyang e Ansu Fati. Parte dalla panchina Raphinha. Parte meglio il Barcellona che concretizza l’iniziale supremazia al 34’ con la rete di Dembelé: il francese è bravo a superare Alex Sandro e Cuadrado per poi battere Szczesny con un destro preciso e potente in diagonale. Vantaggio catalano che però dura appena 4’ visto che al 39’ arriva il pari di Kean ispirato da un’iniziativa di Cuadrado. Anche il pari però dura pochissimo visto che appena un minuto dopo Dembelé raddoppia mandando le squadre al riposo sul 2-1.

Secondo tempo: pari di Kean poi due legni del Barcellona

Nella ripresa, prima della consueta girandola di cambi, arriva il pari bianconero, ancora con Moise Kean, questa volta su assist di Zakaria al 51’. Nel finale è il Barcellona a dimostrare più brillantezza e a provarci con Raphinha e Ansu Fati che colpiscono i legni della porta juventina. Juve che però non cade sotto gli attacchi blaugrana e porta a casa un buon 2-2 con ottime indicazioni specialmente da Di Maria e Bremer. Per Allegri e i suoi il prossimo appuntamento sarà contro un’altra big spagnola: nella notte tra il 30 e il 31 agosto, a Los Angeles, c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti campione d’Europa.

Il tabellino

RETI: 34' Dembelé (B), 39' Kean (J), 40' Dembelé (B), 51' Kean (J)



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (46' Perin); Danilo (61' Compagnon), Bonucci (46' Gatti), Bremer (59' Rugani), Alex Sandro (60' Pellegrini); Zakaria, Rovella, Locatelli (61' Fagioli); Di Maria (77' Soulé), Kean (78' Cudrig), Cuadrado (78' Barbieri). All: Allegri



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen (46' Pena); Sergi Roberto (32' Dest poi sostituito al 78' da Casado), Christensen (62' Depay), Garcia (46' De Jong), Jordi Alba (63' Balde); Nico Gonzalez (46' Gavi), Busquets (46' Pjanic), Kessié (63' Torre); Dembélé (46' Raphinha poi sostituito da 77' Ezzalzoulli), Lewandowski (62' Depay), Aubameyang (46' Ansu Fati sostituito al 77' da Collado). All: Xavi