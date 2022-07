Serie A

La stagione deve ancora partire ufficialmente ma si allunga l'elenco degli infortunati in Serie A. L'ultimo in ordine di tempo è Paul Pogba: il francese è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale destro. L'ex United non è partito per Dallas e proseguirà le cure nel ritiro dei bianconeri. Ecco tutti gli altri infortunati in questo momento in A TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI IN A