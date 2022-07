Roma-Ascoli 0-1, per Dybala prima da titolare

A Trigoria in un'amichevole a porte chiuse l'esordio in giallorosso dell'argentino, mandato in campo da Mourinho a sorpresa dal primo minuto. Il test è finito con la vittoria della squadra ospite, con gol di Botteghin nel secondo tempo

La prima da romanista di Paulo Dybala? Contro un avversario bianconero. Non la Juventus, ovviamente, ma l’Ascoli, la squadra che ha battezzato il debutto in partita del nuovo acquisto argentino della Roma. Un’amichevole blindata, giocata nel pomeriggio a porte chiuse a Trigoria, senza annunci o foto sui social giallorossi, tanto che le uniche immagini dal centro sportivo Fulvio Bernardini sono arrivate grazie alle stories su Instagram degli avversari. E’ finita 1-0 per l’Ascoli allenato da Bucchi, squadra che milita in Serie B: il gol decisivo al minuto 67 firmato da Botteghin .

Dybala, esordio contro un avversario bianconero

A sorpresa appunto José Mourinho ha mandato in campo dal primo minuto la Joya. L’occasione giusta per l’esordio di Dybala sembrava poter essere la prossima trasferta di sabato 30 luglio ad Haifa, in Israele, quando la Roma affronterà il Tottenham di Conte. Ma lo Special One ha anticipato tutti, mettendo in campo subito l’argentino, in un reparto offensivo inedito accanto a Volpato ed El Shaarawi. È finita con una sconfitta. Ma anche se sembra un controsenso, finalmente,con Joya.