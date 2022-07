I tifosi della Roma sognano lo scudetto dopo l'arrivo di Paulo Dybala. Un giocatore accolto nel migliore dei modi non soltanto dai supporters giallorossi, ma anche dalla squadra. Tra questi c'è Tammy Abraham, colui che affiancherà la Joya in attacco: "È un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello - racconta l'inglese al Corriere dello Sport - Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo". La Roma dovrà inevitabilmente alzare l'asticella dopo l'arrivo di Dybala con un primo obiettivo: la qualificazione in Champions League. Abraham, però, non nasconde il sogno scudetto: "Se dicessi che non punto a conquistarlo racconterei una bugia - ammette - Lo voglio io, lo vuole la squadra. Ma per farlo, occorre che tutti mettiamo sul campo il massimo delle nostre potenzialità. Poi faremo i conti: ho vinto l'anno scorso, come speravo, e voglio continuare a vincere".