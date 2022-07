Giovedì 28 luglio è previsto un nuovo vertice tra la Roma e il Psg per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista ha già dato il suo ok per il passaggio in giallorosso in prestito, ma resta ancora il nodo dell'ingaggio. I due club proveranno a trovare una soluzione condivisa

La Roma non vuole fermarsi a Dybala. Dopo il grande entusiasmo per la presentazione in grande stila della Joya, adesso la società vuole concentrarsi sul centrocampo per consegnare a José Mourinho un altro grande rinforzo. L’obiettivo principale resta Georginio Wijnaldum, che ha già dato il suo ok per il passaggio in giallorosso. Il Psg ha aperto alla cessione in prestito, quindi i presupposti per la chiusura dell’affare ci sono. Tuttavia resta da risolvere la questione dell’ingaggio, i due club proveranno a trovare una soluzione in un nuovo contatto previsto per giovedì 28 luglio. Roma e Psg sono al lavoro per trovare un compromesso che vada bene a tutti. Nel dettaglio, la squadra di Parigi vorrebbe che la Roma pagasse l’intero stipendio di Wijnaldum, mentre la dirigenza giallorossa spera che il Psg si faccia carico di una parte dell’ingaggio. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi sviluppi.