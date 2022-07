Il Milan affronta il Marsiglia per la quinta amichevole estiva. Pioli lascia in panchina Leao e Adli, sugli esterni giocano Messias e Rebic con Giroud prima punta. Tudor si affida a Gerson e Payet in appoggio al centravanti Suarez. Dopo 11 minuti sblocca una bella rete di Messias, poi prima della mezz'ora Giroud trova il raddoppio