Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia. Tanti i temi affrontati. Tra questi la Super League e non solo. "Basta con queste competizioni farlocche come Champions, Europa e Conference League. Bisogna far nascere competizioni che si giochino durante una settimana tra i top 5 campionati europei. Super League? Ero contrario, perché era una competizione ad invito. C'erano dei privilegiati che invitavano gli altri". E ancora sul campionato: "Sarà un campionato di super allenamento, diviso in due parti. Basta africani, se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri".