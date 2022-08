Dopo aver trovato l'accordo sulla formula (prestito secco) e l'ingaggio (pagato per 3/4 dai blues), i due club stanno lavorando sui bonus. Il Napoli ha offerto un milione in caso di qualificazione agli ottavi di Champions e 500.000 euro per il piazzamento tra le prime quattro in campionato: si attende la risposta del Chelsea

Continua senza soste la trattativa tra il Napoli e il Chelsea per Kepa Arrizabalaga. Gli azzurri spingono per il portiere spagnolo, ma c'è ancora un nodo da risolvere nella trattativa: i bonus. Se le parti, infatti, hanno già trovato l'accordo di massima sulla formula (prestito secco) e sull'ingaggio (pagato per circa 3/4 dai blues), manca quello sui "plus" dove c'è un gap da colmare. Il Chelsea chiede 3 milioni di bonus (1,5 in caso di qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions e 1,5 se il Napoli chiuderà tra le prime 4 in campionato), mentre gli azzurri si sono fermati a 1,5 milioni (750 mila euro a testa per gli obiettivi individuati dai blues). Il Napoli ha rimodulato la proposta sui bonus, ma senza aumentarla: un milione per gli ottavi di Champions, 500 mila per il piazzamento in campionato. Si attende, dunque, una risposta del club inglese.