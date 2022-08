Dopo due anni la Juventus torna a Villar Perosa per la classica amichevole "in famiglia" Juventus-Juve U23. Dopo l'assenza dovuta alle limitazioni del Covid grande entusiasmo all'arrivo dei giocatori. Tifosi in attesa di vedere all'opera soprattutto Di Maria con Pogba ancora fermo ai box. Ora in diretta su Sky Sport Uno