Bel gesto del capitano della Juventus che ha abbracciato Beppe Furino e che ha regalato all'ex capitano bianconero la sua maglia: l'ex centrocampista, oggi 75enne, era presente a Villar Perosa per la sfida tra Prima Squadra e Under23. A febbraio era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale

Lo è andato a cercare a bordocampo, lo ha abbracciato e gli ha regalato la sua maglia: Leonardo Bonucci ha omaggiato così Beppe Furino, 75 anni, leggenda bianconera ed ex capitano della Juventus tra gli Anni Settanta e Ottanta. Furino, che a febbraio era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un’emorragia cerebrale, ha assistito alla sfida in famiglia di Villar Perosa tra la Prima squadra e l’Under23 bianconera. L'ex capitano era stato dimesso dall'ospedale e trasferito in un centro di riabilitazione a marzo. A fine primo tempo, appunto, è stato avvicinato dal capitano di oggi, Bonucci, che gli ha detto qualcosa all’orecchio e gli ha regalato la sua maglia. Un abbraccio, un sorriso. Un bel gesto, senza dubbi l’immagine più bella della giornata.