Il centrocampista rossonero ha chiesto il cambio al 48′ minuto dell’amichevole contro il Vicenza per un problema muscolare all'inguine. Tonali è uscito scuro in volto e ora verrà valutata l'entità del problema in vista dell'esordio di campionato sabato prossimo a San Siro contro l'Udinese

VICENZA-MILAN LIVE