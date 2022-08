Il Milan scalda i motori in vista della prima giornata di campionato. Al Menti, i rossoneri affrontano il Vicenza di Baldini. Per Pioli si tratta di una delle ultime prove generali in vista dell'avvio della Serie A 2022-23. Ci sarà spazio, a gara in corso, anche per il neo acquisto De Ketelaere. Parte Diaz come trequartista, Giroud out per affaticamento, c'è Rebic. Kjaer e Bakayoko a riposo precauzionale. Calcio d'inizio alle 19