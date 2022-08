L'ex attaccante azzurro, intervenuto nel corso di Gr1 di Rai Radio 1, ha parlato del suo trasferimento e del nuovo campionato: "L'Mls è molto impegnativa a livello fisico, si corre tanto. Non ho nulla da rispondere a chi mi critica per aver lasciato la Serie A. Non vedo l'ora inizi il campionato italiano, mi sono organizzato per vedere le partite del Napoli e spero possano vincere lo scudetto"

Impatto positivo con la Major League Soccer per Lorenzo Insigne , che qualche settimana fa ha iniziato la sua avventura con il Toronto . " Mi ha sorpreso l'Mls perché ci sono strutture ottime, campi nuovi e stadi molto belli - ha commentato l'attaccante ai microfoni del Gr1 di Rai Radio 1. A livello fisico è molto impegnativo, si corre tanto : il livello è buono, spero che possa crescere sempre di più per avvicinarsi al resto dei campionati europei". Insigne parla della decisione di trasferirsi in Canada: " A chi mi critica per aver lasciato la Serie A a 31 anni non ho nulla da rispondere , sono contento della decisione che ho preso e vado avanti". L'attaccante parla anche delle delusioni avute con il Napoli e la Nazionale: "Sia la mancata qualificazione ai Mondiali con l'Italia che lo scudetto perso in hotel a Firenze sono state due delusioni pesanti . Sono ferite aperte e spero che piano piano si chiudano e si vada avanti".

"Ho organizzato tutto per vedere le partite del Napoli"

Nonostante l'addio all'Italia, Insigne non vede l'ora che inizi la Serie A: "Non vedo l'ora che inizi la Serie A per seguire il Napoli: sono un tifosissimo, ho già organizzato tutto per vedere le partite. Spero possa vincere il campionato, l'ho augurato ai miei compagni che sento tramite chiamate e messaggi, sarei molto felice". In chiusura l'attaccante classe '91 parla delle cessioni del Napoli: "Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli e c'è dispiacere, ma la vita è così. Sicuramente saremo sempre attaccati al club e tiferemo sempre per il Napoli".