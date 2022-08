Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Napoli, il Psg su Fabian Ruiz

Intanto il Psg fa sul serio per Fabian Ruiz. A breve potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023, che piace molto al ds Luis Campos. La richiesta del Napoli è di 30 milioni di euro e gli azzurri non vogliono perderlo a zero tra un anno. Possibile l’intreccio con Navas, ma le due operazioni potrebbero essere slegate tra loro.