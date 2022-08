Milan-Inter, biglietti in vendita da domani

Mancano 4 giorni all'inizio della prossima Serie A e i pensieri volano già verso il derby di Milano. La gara tra Milan e Inter è in programma a San Siro il prossimo sabato 3 settembre alle 18, ma già da domani, mercoledì 10 agosto, saranno in vendita i primi biglietti per assistere al big match. Una gara sempre emozionante per la storia, per la tradizione e per i tanti duelli che andranno in scena. Uno tra tutti? Il derby nel derby tra i belgi Lukaku e De Ketelaere, la sfida dei numeri 90.