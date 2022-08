Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Napoli, è fatta per l'arrivo di Sirigu

Il Napoli ha chiuso per l'arrivo di Salvatore Sirigu, svincolato dopo l'esperienza al Genoa. Contratto di un anno più opzione per il rinnovo annuale, ingaggio da circa 600.000 euro più bonus per un totale di 700.000. Oggi le visite mediche, ricoprirà il ruolo di secondo portiere.