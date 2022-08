Nuovo appuntamento dedicato ai colpi più costosi di sempre per nazionalità. Oggi spazio ai belgi, trasferimenti dove trova spazio l'affare De Ketelaere al Milan. È subito derby con l'interista Lukaku, grande protagonista nella top 20 dove compare addirittura quattro volte… ma non è in vetta! Anche altri big sono premiati in più occasioni, presenti due fratelli e un ex Serie A. Ecco la top 20 (dati Trasfermarkt)

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE