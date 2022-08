Serie A, la griglia di partenza di Paolo Condò

Serie A

Con il successo nello scorso campionato e con la conquista del 19° titolo di Campione d'Italia, il Milan ha contribuito a mantenere Milano al primo posto del calcio italiano. In precedenza era stata l'Inter a interrompere il dominio incontrastato della Juve che ha conquistato nove titoli consecutivi. Ecco le formazioni delle vincitrici negli ultimi 30 anni GLI ULTIMI 30 CAPOCANNONIERI IN SERIE A

MILAN 1992-93 - Arrivano Jean-Pierre Papin, Dejan Savicevic, Stefano Eranio, Fernando De Napoli, Gianluigi Lentini e Zvonimir Boban. Van Basten inizia ad accusare i primi seri problemi alla caviglia ma segna comunque 20 gol in stagione. Il Milan vince lo scudetto con 4 punti di vantaggio sull'Inter, arriva in finale di Coppa dei Campioni ma perde contro il Marsiglia 1-0.

MILAN 1993-94 - Finisce l'era del trio olandese con le cessioni di Rijkaard e Gullit mentre Van Basten non scende mai in campo. Simone diventa titolare, ma è Savicevic l'uomo in più di Capello. Nel corso del campionato, il portiere milanista Rossi stabilisce inoltre l'allora record di imbattibilità in Serie A, 929 minuti senza subire reti. Il Milan vince campionato e Champions (4-0 al Barcellona in finale).