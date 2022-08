Fanta consigli: certezze, scommesse, chi evitare

E' una stagione complicata quella che sta per iniziare: mercato aperto, tante gare ad agosto, il Mondiale d'inverno. Insomma il fantallenatore deve riflettere non poco. Campionato in partenza ma squadre non totalmente a posto. Vediamo però di dare qualche fanta nome. Per ogni formazione di A indicheremo: una scommessa, una certezza e un giocatore da evitare di prendere all'asta

CONSIGLI PER L'ASTA: LE 10 REGOLE D'ORO