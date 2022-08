Numeri e curiosità sulla 1^ giornata di A

Tutto pronto per la prima giornata di campionato: curiosità, statistiche, e precedenti delle squadre di Serie A LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Sampdoria-Atalanta, sabato 13 agosto, ore 18.30 Sampdoria e Atalanta si affronteranno per la quinta volta nella gara d'esordio in un campionato di Serie A. L’ultimo confronto lo scorso 28 febbraio ha visto la vittoria dell’Atalanta per 4-0. La Dea è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare contro i blucerchiati in campionato. Fabio Quagliarella ha segnato 12 reti contro l’Atalanta in Serie A, solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature nel torneo (14). In caso di gol anche nella stagione 2022/23 Quagliarella sarà per lui la 18ª stagione in cui segna in Serie A, solo Francesco Totti (23), Gianni Rivera (20) e Silvio Piola (20) hanno fatto meglio nella storia della competizione.

Milan-Udinese, sabato 13 agosto, ore 18.30 Il Milan arriva alla prima di campionato da detentrice dello scudetto. I rossoneri sono la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite in Serie A: 36 su 94; tutte le ultime tre sfide tra le due formazioni in campionato sono terminate in parità (sempre per 1-1). Il Milan ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in campionato. I friulani hanno vinto solo uno degli ultimi sei esordi stagionali in Serie A, mentre il Milan ha vinto tutte le ultime sei partite nella prima giornata. Nel 2022 il Milan ha subito il minor numero di reti di altre squadre nei cinque maggiori campionati europei e ha ottenuto più clean sheet (12).

Lecce-Inter, sabato 13 agosto, ore 20.45 Nel 2019 l’Inter aveva affrontato il Lecce nella partita d’esordio vincendo 4-0, sulla panchina dei nerazzuri c’era Antonio Conte. Proprio in quella partita Romelu Lukaku - al suo esordio - segna il suo primo gol in Serie A. Contro il Lecce l’Inter ha la striscia aperta senza successi esterni più lunga nel massimo campionato, nessuna vittoria nelle ultime tre sfide di Serie A al Via del Mare. Il Lecce la scorsa stagione ha ottenuto la sua 10ª promozione in Serie A, solo Atalanta (12), Brescia (12) e Bari (11) ne contano di più. Tra i calciatori attualmente in Serie A Romelu Lukaku è quello con la miglior media minuti/gol nel torneo (min.15 presenze): una rete in media ogni 125 minuti giocati, dietro di lui Immobile (un gol ogni 127 minuti) e Ibrahimovic (uno ogni 140).

Monza-Torino, sabato 13 agosto, ore 20.45 Il Monza giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia: i brianzoli saranno la 69ª squadra diversa a esordire nel torneo - la 12ª formazione lombarda differente. Con Cremonese e Monza la prossima Serie A avrà ben 5 squadre lombarde: non accadeva dal 2002/03, quando c’erano Inter, Milan, Atalanta, Brescia e Como. Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime sei gare nel primo match stagionale in Serie A (1N, 4P). Gianluca Caprari è il giocatore che ha preso parte a più sequenze (30) terminate con un gol nella Serie A 2021/2022. Inoltre, soltanto Rafael Leão (98) ha completato più dribbling del neo-acquisto del Monza (65) nella scorsa stagione di Serie A.

Lazio-Bologna, domenica 14 agosto, ore 18.30 La Lazio ha vinto 53 partite di Serie A contro il Bologna (37N, 46P). Il Bologna è la squadra che la Lazio ha superato più volte in match casalinghi in Serie A (38V, 19N, 11P). La Lazio ha vinto l’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A, ma non ha mai conquistato il successo alla prima partita nella competizione per quattro stagioni di fila. Nelle ultime sei stagioni in cui ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, il Bologna ha perso cinque volte (1N), senza riuscire mai a vincere; l’ultimo successo degli emiliani risale al 2008, contro il Milan. Ciro Immobile potrebbe diventare il 4° giocatore a segnare in ben cinque match di fila nel suo esordio stagionale nel massimo torneo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel.

Fiorentina-Cremonese, domenica 14 agosto, ore 18.30 La Cremonese ritrova la Serie A a 26 anni di distanza dall’ultima volta: l'ultima partecipazione dei grigiorossi al massimo campionato italiano era stata nella stagione 1995/96, chiusa al penultimo posto in classifica. La Fiorentina è imbattuta in Serie A contro la Cremonese grazie a quattro successi e sei pareggi - le due squadre tornano ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dal febbraio 1996, quando la Fiorentina di Claudio Ranieri venne fermata sullo 0-0 dalla Cremonese guidata da Luigi Simoni. Solo l’Inter (45) ha guadagnato più punti in partite casalinghe della Fiorentina (41: 13V, 2N, 4P) nella scorsa stagione di Serie A. La Fiorentina è la squadra che nel 2022 in Serie A ha subito meno tiri totali (170); nessuna formazione ha inoltre incassato meno conclusioni nello specchio rispetto ai viola nel periodo (56, come il Milan). Luca Zanimacchia e Cristian Buonaiuto sono i due giocatori della Cremonese che hanno preso parte a più gol nella scorsa stagione di Serie B: entrambi 13, con otto reti e cinque assist ciascuno.

Salernitana-Roma, domenica 14 agosto, ore 20.45 José Mourinho è imbattuto all’esordio stagionale delle sue squadre in Serie A; dopo i due pareggi dell’Inter, contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009, un successo alla guida della Roma contro la Fiorentina nel 2021. Escludendo la sconfitta a tavolino contro il Verona nel 2020, la Roma non perde all’esordio in Serie A dal 2011 (vs Cagliari): sei vittorie e tre pareggi da allora – nel periodo, i giallorossi hanno anche mantenuto cinque volte la porta inviolata. La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro la Salernitana: cinque nei sei precedenti. Le squadre di Davide Nicola non hanno mai segnato e hanno sempre perso alla prima partita stagionale in Serie A. La Salernitana è una delle tre squadre, con Genoa e Udinese, contro le quali il nuovo acquisto della Roma, Paulo Dybala, ha realizzato due gol nello scorso campionato. Il primo gol di Tammy Abraham in Serie A era arrivato contro la Salernitana, il 29 agosto 2021, allo stadio Arechi.

Spezia-Empoli, domenica 14 agosto, ore 20.45 Spezia ed Empoli si sono affrontate due volte in Serie A, pareggiando entrambi i match dello scorso campionato: 1-1 al Picco il 19 dicembre 2021 e 0-0 al Castellani lo scorso 9 aprile. Lo Spezia non ha mai vinto all’esordio stagionale in Serie A. Nelle otto occasioni in cui ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, l’Empoli ha alternato due sconfitte a una vittoria. Nessuna squadra ha vinto meno partite dell'Empoli nel 2022 in Serie A: soltanto due successi (al pari del Venezia), contro Napoli e Atalanta. Lo Spezia ha perso le ultime quattro gare casalinghe di campionato: già record negativo per i liguri nella loro storia in Serie A. Daniele Verde è il giocatore che ha realizzato più gol (14) con la maglia dello Spezia in Serie A; inoltre, nello scorso campionato ha partecipato a 14 marcature (otto reti e sei assist): nessun giocatore della squadra ligure ha fatto meglio in un singolo massimo campionato (14 anche M’Bala Nzola nella competizione 2020/21). Quella dell'Empoli sarà la sesta maglia differente con cui Mattia Destro disputerà una partita di Serie A.

Verona-Napoli, lunedì 15 agosto, ore 18.30 Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14N, 31P): soltanto contro Cagliari e Fiorentina ha conquistato più successi (14) nel massimo campionato. Nell’ultima stagione il Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A (2-3 contro il Sassuolo); i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999 (quattro in quel caso). Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d'esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. Il Verona ha chiuso lo scorso campionato con un punto nelle ultime tre partite: si tratta della peggiore striscia dei gialloblù dall’inizio della scorsa stagione (12 gare di fila senza successi – tre nel 2021/22 e nove nel finale del 2020/21). Kevin Lasagna ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A (tutti con la maglia dell’Udinese): soltanto contro il Benevento ne ha realizzati di più (quattro). Il classe ’92, però, non ha mai vinto contro i partenopei in 10 sfide in Serie A: solo contro la Fiorentina conta più match (11) senza vittoria.