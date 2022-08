Non si sta giocando troppo?

"Sarà una stagione anomala, il Mondiale in quel periodo lì crea difficoltà. Sono curioso di affrontare questo campionato, credo che per i giocatori che non andranno al Mondiale potrebbe essere anche una buona situazione. Per chi andrà in Qatar e competerà per vincerlo sarà una stagione più complicata da gestire"