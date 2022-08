3/23 ©LaPresse

Attenzione però ai grassi: il nutrizionista di Milanello, per organizzare la grigliata, si è interfacciato con i calciatori per andare incontro a tutte le loro esigenze alimentari, legate anche ad aspetti religiosi e non. Del resto l’inizio del campionato è vicino e non si può trasgredire...



Gustiamoci adesso in ordine cronologico le immagini delle grigliate del passato: riesci a riconoscere tutti i giocatori del Milan?