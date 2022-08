Francesco, tifoso nearzzurro abbonato da 17 anni, arrivato a Lecce in bici da Mantova per vedere la partita: quasi 1.000 Km! E un altro obiettivo: "Fare tutte le trasferte così...". Stasera match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LE PROBABILI FORMAZIONI