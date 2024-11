Fiorentina e Sant'Anna di Pisa per alta formazione

Il club di Rocco Commisso e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa promuovono un nuovo corso di alta formazione in Sport Management e Sostenibilità. Iscrizioni dal 4 novembre per 30 posti disponibili; lezioni a Firenze ed online dal 7 febbraio

Chi desidera costruire o consolidare una carriera nel management sportivo, in particolare nel calcio, ha una nuova opportunità di eccellenza. Nasce infatti un nuovo corso di alta formazione in Sport Management e Sostenibilità, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la Fiorentina. Le iscrizioni alla prima edizione, a cui saranno ammessi 30 partecipanti al massimo, si sono aperte il 4 novembre per chiudersi il 31 dicembre 2024. Possono presentare domanda diplomate e diplomati, studentesse universitarie e studenti universitari, post laureate e post-laureati, dottorande e dottorandi provenienti da diversi ambiti disciplinari, con l’interesse ad acquisire competenze specifiche nella gestione delle organizzazioni sportive - nello specifico quelle che operano nel mondo del calcio - per affrontare sfide future, in particolare quelle rappresentate dalla transizione verso modelli di sostenibilità. I primi iscritti selezionati potranno ottenere borse di studio a copertura dell’iscrizione.

Lo svolgimento delle lezioni Le lezioni si svolgeranno a Firenze e online dal 7 febbraio 2025 al 13 giugno 2025, con una durata complessiva di 144 ore, suddivise in 12 weekend formativi (in parte in presenza presso il Viola Park e in parte da remoto) e lezioni il venerdì pomeriggio e il sabato. Il corso offrirà un bilanciamento tra lezioni frontali teoriche e sessioni pratiche, con la partecipazione di docenti dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, in particolare del Laboratorio sul Management della Sostenibilità, e manager di Acf Fiorentina. Un approccio che permetterà a studentesse e studenti di mettere subito in pratica le conoscenze, collegando la teoria alla realtà operativa di una grande squadra calcistica. A chi partecipa sarà offerta anche l’opportunità di assistere a una partita casalinga della Fiorentina, per osservare "sul campo" l'applicazione pratica dei temi affrontati durante le lezioni frontali. Insieme ai docenti della Scuola Superiore Sant'Anna, il gruppo dirigente del club viola condividerà la propria esperienza e guiderà i partecipanti nella comprensione delle dinamiche concrete della gestione sportiva in un contesto professionale di alto livello.