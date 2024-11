Le probabili formazioni di Real Madrid-Milan

Fonseca ripropone come anticipato Leao dal 1' ma pensa anche a un'altra mossa a sorpresa sulla trequarti, dove si va verso l'impiego di Musah a destra per aiutare in fase difensiva Emerson Royal a contenere Vinicius e Bellingham che transiteranno su quella fascia. Un ballottaggio per Ancelotti con Rodrygo in vantaggio su Camavinga

REAL-MILAN: LA CONFERENZA DI FONSECA