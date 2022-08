Juventus-Sassuolo, la conferenza di Allegri LIVE

Come sta la squadra? Ha già le idee chiare sulla formazione da schierare?

Abbiamo lavorato bene in questo mese ma quello che conta è la partita di domani sera. Giocheremo contro un Sassuolo che lo scorso anno ci ha battuto in casa: bisognerà fare una bella partita, la condizione non è ottimale ma è normale così. Per la formazione Rabiot e Kean sono fuori per squalifica, mentre Szczesny, Aké, Pogba, Chiesa (che a gennaio sarà nel livello ottimale della condizione), Arthur e Kaio non sono disponibili. McKennie è disponibile