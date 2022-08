Luis Alberto, la Lazio ritrova il suo "mago"

Dopo le parole nel pre partita del ds laziale Igli Tare, che ha tolto Luis Alberto dal mercato ("non ci sono dubbi, rimarrà con noi"), lo spagnolo è entrato in campo con la Lazio in svantaggio e ha contribuito alla rimonta sul Bologna. Il segnale di Sarri è chiaro: lo ha fatto partire dalla panchina, come un anno fa, per stimolarlo. E ora, dopo l'insofferenza e la volontà di andare al Siviglia, il “Mago” è di nuovo una risorsa importante da sfruttare per l’allenatore