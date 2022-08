Un gol con quello che era il "marchio di fabbrica" di Insigne (il "tiraggir") per presentarsi al "Maradona": Napoli è già pazza di Kviratskhelia, tre gol in due partite, giocate con suola ed esterno e un cognome con cui abbiamo imparato a familiarizzare presto

Chissà come si dice “tiraggir” in georgiano. In attesa che ce lo dica lui, Khvicha Kvaratskhelia ce l’ha mostrato. E nella lingua del pallone la traduzione è identica: palla accarezzata con l’interno del piede dal vertice sinistro dell’area, curva disegnata verso il palo più lontano aggirando la mano protesa del portiere e fine della corsa all’angolino. Era il “marchio di fabbrica” di Lorenzo Insigne, Khvicha Kvara ha impiegato 35’ per farlo suo, in quella che era la sua casa.

Tiro a giro e altre prodezze vedi anche Napoli-Monza 4-0. HIGHLIGHTS Difficile immaginare un modo migliore per presentarsi al “Maradona”, con l’impegno di dover far dimenticare chi accendeva la luce fino all’anno scorso. Presto per dire che Kvaratskhelia ci sia già riuscito, ma le premesse sono ottime. Anche perché, oltre al “brevetto rubato” a Insigne, il georgiano ha mostrato lampi di classe purissima: una seconda rete che è un altro piccolo capolavoro (avversario puntato in area e lasciato sul posto prima di incrociare con un sinistro precisissimo), un meraviglioso quasi-assist d’esterno per Osimhen (che spreca), una palla sistemata con la suola, prima di tentare il tiro, che la dice lunga sulla sensibilità del piede tutto del georgiano.



E ancora: dribbling tentati senza temere il palcoscenico su cui si esibiva Maradona, personalità da vendere ad appena 21 anni per un ragazzo che – oltre che giocatore vero – promette di essere anche un bel personaggio. Contro il Verona l’esultanza citando Steph Curry, a questo giro il bacio al parastinco con la bandiera della Georgia e alla nuova maglia con lo stemma del Napoli.

Testa, destro e sinistro approfondimento Le pagelle di Napoli-Monza 4-0 Tre gol in due giornate, un terzo dei 9 messi a segno dal Napoli (nuovo record per gli azzurri dopo due gare, superate le 8 del 2020/21) e, per quel che può contare a campionato appena partito, la vetta della classifica marcatori. Tre gol – uno di testa, uno di destro, uno di sinistro – che sono il biglietto da visita del giocatore completo. Tre gol nelle prime due di A, nessun esordiente come lui nella storia del Napoli.