Serie A

Grave infortunio per Georginio Wijnaldum: la Roma ha annunciato che il calciatore olandese si è procurato una frattura alla tibia destra in allenamento che lo costringerà ai box a lungo. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico) BOLOGNA-VERONA LIVE - ATALANTA-MILAN LIVE