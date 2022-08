Per il big match contro la Roma di sabato alle 18:30 Massimiliano Allegri recupera sia Bonucci che Szczesny, entrambi alle prese con problemi muscolari negli ultimi giorni. Pogba, invece, continua il lavoro in palestra e piscina per recuperare dal problema al menisco

Manca sempre meno al big match di sabato pomeriggio tra Juventus e Roma . I bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium alle 18:30 contro l'ex Paulo Dybala. Buone notizie per Massimiliano Allegri , che contro i giallorossi recupererà Leonardo Bonucci : il difensore centrale aveva un affaticamento muscolare ed è stato tenuto a riposo in maniera precauzionale contro la Sampdoria. Il numero 19 bianconero viaggia verso una maglia da titolare , ma la decisione verrà concordata con lo staff medico e con il giocatore.

Recuperato Szczesny: si candida per una maglia da titolare

Ci sarà invece Szczesny: il polacco ha recuperato dal problema muscolare all'adduttore e si candida per tornare titolare contro la Roma. Paul Pogba, invece, sta ancora recuperando dal problema al menisco. Il francese ha deciso di non operaresi scegliendo la terapia conservativa e nei prossimi giorni continuerà a non allenarsi in campo. Il polpo lavorerà tra palestra e piscina, ma la prossima settimana dovrebbe tornare a svolgere lavoro aerobico direttamente sul campo.