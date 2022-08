Simeone e Raspadori: "Volevamo solo il Napoli"

Giornata dedicata alle presentazioni dei due nuovi attaccanti azzurri. "Avevo tante possibilità, ma pensavo solo al Napoli" spiega il Cholito. "Napoli era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me" risponde l'ex Sassuolo Condividi

Solo Napoli. Una volontà comune per i nuovi rinforzi azzurri Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, presentati alla stampa il giorno dopo il debutto al "Maradona" nell'amichevole contro la Juve Stabia. "Avevo tante possibilità, ma pensavo solo a venire qua - racconta Simeone - Le proposte di altre squadre erano anche importanti, ma non erano interessanti. Volevo Napoli". Al Cholito gli fa eco Raspadori: "Da parte mia c'è stata grande voglia di indossare questa maglia - spiega l'ex Sassuolo - Napoli era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha spinto ulteriormente a venire qua".

Simeone: "Mio padre mi ha detto che ogni argentino sogna il Napoli" leggi anche L'impatto dei nuovi acquisti: nessuno come Kvara Il Cholito Simeone è il 29° argentino nella storia del Napoli. Una maglia che tutti i giovani argentini sognano come ha scritto papà Diego Pablo al figlio Giovanni in un messaggio: "Papà era molto contento, mi ha scritto un bel messaggio: tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona. Mi dice che ogni giocatore giovane in Argentina aveva il sogno di arrivare al Napoli e quindi per me questa è una cosa bellissima. Per me è un onore e una bella responsabilità sapere che ci sono stati tanti argentini. Sono molto contento di essere qua, ho sempre voluto un'occasione come questa".

Raspadori: "Giocare la Champions è un sogno" leggi anche Sorteggi Champions, la guida e dove vederli Raspadori, invece, si è soffermato sull'esordio in Champions League: "Giocare la Champions League con il Napoli è da brividi, penso sia il sogno da bambino di chi come me è molto ambizioso - ammette - Posizione preferita in campo? Sicuramente stare nelle zone centrali è dove mi trovo meglio. Mi metterò in gioco e mi farò trovare pronto quando ci sarà bisogno".