Allegri: "Milik può giocare insieme a Vlahovic"

Alla vigilia della sfida contro Mourinho, l'allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa: "Non so se arriverà Paredes- queste le parole dell'allenatore -Sono molto contento di Milik, ha numeri impressionanti e potenzia l’attacco. Come caratteristiche può giocare insieme a Vlahovic. Aspettiamo il nulla osta così domani sarà a disposizione. Non ho ancora deciso la formazione, magari lo faccio giocare dall’inizio"