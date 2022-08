Mourinho: "Contro la Juve è una partita normale"

Per lo Special One, non è una partita speciale. Quella che si appresta a giocare contro la Juventus, per José Mourinho è una partita come le altre: "Ogni partita è uguale, sono stato tante volte a Torino, domani è una in più, non c’è connessione con il passato, è una gara isolata. Sarà una grande partita contro grande squadra che vuole vincere lo scudetto ma è una delle 38 partite che dobbiamo giocare. Giocare a Torino o giocare la trentasettesima giornata è lo stesso. L’anno scorso siamo andati lì giocando per vincere ma abbiamo perso. Mi aspetto atteggiamento di una squadra che va lì e cerca di vincere. Se mi basta un punto? No, vogliamo andare lì a giocare e cercare di vincere”. Più difficile che la sfida alla Juve non sia speciale per il grande ex Dybala: “Non ho nessun consiglio per Paulo -ha detto lo Special One- Dipende dalla sua personalità: per alcuni tornare a casa è difficile per altri no. Non so come risponderà, ha la faccia da bambino ma non lo è: lui ha il controllo delle sue emozioni. Dall’esterno non ho visto niente di diverso in lui, per questo mi aspetto una partita normale magari con più emozione prima e dopo. Lo vedo bene, non mi aspettavo di più in questo momento”. Un solo cambio: Matic al posto di Zaniolo infortunato, per il resto contro la Juventus Mourinho conferma la stessa squadra che ha battuto Salernitana e Cremonese: “Arriviamo con 6 punti in due partite -ha detto il portoghese in conferenza stampa- E’ positivo e importante ma gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum cambiano la prospettiva della rosa”.