Lucida analisi di Maurizio Sarri al termine della vittoria della Lazio sull'Inter: "Il nostro problema è stata sempre la continuità, ora abbiamo una rosa che ci permette di cambiare di più, ma il problema è mentale". Sui cambi: "Ho potuto inserire Luis Alberto e Pedro perché l'Inter era calata. Cataldi? Spero si ritagli una stagione da protagonista" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A Condividi

C'è grande soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri al termine del match vinto contro l'Inter all'Olimpico per 3-1 che manda i biancocelesti a quota 7 punti in classifica: "Stiamo dando dei segnali in questo periodo, stiamo attraversando le difficoltà senza rischiare molto, siamo ordinati e compatti e quando poi ci viene fuori la qualità possiamo vincere contro chiunque - dice - Il nostro problema è stata la continuità e quindi dobbiamo dare un seguito a questa prestazione e a questo risultato".

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di Lazio-Inter 3-1 Prima sconfitta in campionato dei nerazzurri, battuti 3-1 all'Olimpico dalla Lazio che vola provvisoriamente in vetta. Sarri la vince coi cambi: Luis Alberto e Pedro a segno. Applausi anche per Milinkovic-Savic, male Lukaku. I migliori e i peggiori del match: ecco tutti i voti GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A LAZIO PROVEDEL voto 7 LAZZARI voto 6 PATRIC voto 6,5

"Grande prestazione di Cataldi, spero sia protagonista" Decisivi per vincere la gara contro l'Inter sono stati gli inserimenti di Luis Alberto e Pedro: "L'intensità del centrocampo dell'Inter era in calo e quindi potevo rischiare con due giocatori leggeri e tecnici come Luis Alberto e Pedro - spiega ancora - Io penso che la prevalenza sia dell'aspetto mentale nel ricaricare energie nervose dopo le partite, in campionato avevamo dato segnali in questo senso ora dobbiamo fare il passo successivo". Uno nota di merito per Cataldi: "Ha fatto una buona partita e mi ha sorpreso il fatto che dopo 60 minuti non sia calato, ha tirato avanti nonostante avesse speso molto. Prestazione importante di un ragazzo che ha delle buone doti e che spero che a 28 anni si ritagli stagioni da protagonista".