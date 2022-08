Le probabili formazioni della 3^ giornata

Arriva una giornata bella tosta: scontri diretti e dubbi fantacalcistici. Un mix incredibile per questo terzo turno. Almeno tre le gare da circoletto rosso che potrebbero ridisegnare in maniera abbastanza netta la classifica. Lassù c’è traffico e dietro il Milan prova a recuperare il terreno perso in quel di Bergamo. Siamo però all’inizio e quindi non si può ancora parlare di scontri “decisivi”