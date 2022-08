La Juventus non si ferma a Milik. L'attaccante polacco nella giornata di giovedì è partito dalla Francia ed è arrivato a Torino per iniziare la sua avventura con i bianconeri, stesso percorso che è molto vicino a fare Leandro Paredes . Il club di Agnelli, infatti, sta sistemando le ultime formalità con il Paris Saint Germain per il centrocampista argentino. Le ultime ore sono state decisive per definire l'operazione , con Allegri che a breve avrà a disposizione un rinforzo per il centrocampo.

Champions, Juve nel girone del Psg. Nedved: "Non so se ci daranno Paredes"

leggi anche

I club più 'esperti': Juve 7^, dominio Psg e Real

Intanto nel pomeriggio di giovedì sono stati estratti i gironi della Champions League 2022/23. La Juventus, che era inserita in seconda fascia, è finita nel gruppo H proprio con il Paris Saint Germain. Oltre ai francesi nel girone ci sono anche Benfica e Maccabi Haifa. A margine della cerimonia il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved non si è sbilanciato su Paredes: "Non so se il Psg ce lo darà. Abbiamo completato il reparto offensivo con Milik, il mercato è ancora aperto e lavoreremo per completare la rosa. Non sappiamo se prenderemo altri giocatori perché abbiamo tanti infortunati che sono fuori e crediamo molto in loro".