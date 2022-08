Georginio Wijnaldum non si opera: niente intervento chirurgico. L’olandese ha scelto la terapia conservativa, dopo la frattura alla tibia destra rimediata nel corso di un allenamento. Il centrocampista sarà quindi costretto a 3 o 4 mesi di stop, circa un mese in più di quanto si sarebbe dovuto fermare in caso di intervento. Tornerà a disposizione di Mourinho all’inizio del 2023, saltando in tutto circa 20 partite: 14 di campionato e 6 di Europa League. Il giocatore inizialmente aveva scelto di operarsi, era tentato da questa soluzione perché i tempi di recupero successivi all’intervento avrebbero forse permesso a Wijnaldum di partecipare ai Mondiali in Qatar con la sua nazionale. Ma dopo consulti medici e anche un’interazione con il PSG che è ancora il club proprietario del suo cartellino, è prevalsa la linea della terapia conservativa.