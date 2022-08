Ore di riflessione in casa Roma per capire come procedere dopo l'infortunio occorso in allenamento a Georginio Wijnaldum. A prescindere dalla decisione - se farlo operare oppure adottare una terapia conservativa - difficilmente tornerà a disposizione di Mourinho e dei giallorossi prima della sosta per il Mondiale e, dunque, lo rivedremo in campo nel 2023. Quante e quali partite salterà l'olandese?

ROMA, INFORTUNIO WIJNALDUM. LE ULTIME NEWS