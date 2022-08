"Abbiamo avuto molta fortuna nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più". Non usa giri di parole José Mourinho al termine di Juventus-Roma. L'allenatore portoghese ha analizzato, ai microfoni di Dazn, l'1-1 contro i bianconeri: "A fine primo tempo ho detto alla squadra che provavo vergogna nell'essere il loro allenatore, mi vergognavo. Infatti la personalità nel secondo tempo è stata diversa. Non possiamo arrivare qui con questo atteggiamento. Durante il primo tempo pregavo per arrivare all'intervallo sull'1-0, perché dopo quello che avevamo fatto era un risultato fantastico per noi. Oggi siamo stati davvero fortunati, la Juventus avrebbe potuto chiuderla nei primi quarantacinque minuti". Successivamente lo SpecialOne parla del risultato: "Nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere 1-0, ma non voglio dire che il pareggio è giusto perché sarebbe dare alla mia squadra un merito che non abbiamo avuto".