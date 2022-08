Salernitana-Sampdoria, dove vedere la partita

In campo oggi, domenica 28 agosto, alle 18.30 Salernitana e Sampdoria: la partita da non perdere live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Appuntamento oggi dalle 18.30 con Salernitana-Sampdoria , live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Da non perdere poi Sky Calcio l’Originale a partire dalle 17.30: in studio Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Gianluca Di Marzio e Veronica Baldaccini.

I numeri di Salernitana-Sampdoria

Il bilancio in Serie A tra Salernitana e Samp è in perfetta parità, con tre vittorie per parte e nessun pareggio. La squadra blucerchiata non è riuscita a fare gol in queste prime due giornate di campionato: nella sua storia non è mai rimasta a secco di gol in tutte le prime tre partite disputate in un torneo di Serie A. Per la Samp si tratta della prima trasferta nel campionato in corso: l'ultima stagione in cui hanno vinto il loro esordio in esterna risale alla stagione 2017/18, contro la Fiorentina, con Marco Giampaolo in panchina.