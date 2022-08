Lukaku salta il derby: rientro dopo la sosta

I prossimi impegni dell'Inter

Una brutta notizia per Simone Inzaghi in un inizio stagione con tanti impegni ravvicinati. Lukaku salterà certamente non solo il turno infrasettimanale contro la Cremonese, ma anche il derby contro il Milan, in programma sabato 3 settembre alle 18. Nel prossimo mese l'Inter sfiderà anche Bayern Monaco (7 settembre) e Viktoria Plzen (13 settembre) in Champions League, oltre a Torino (11 settembre) e Udinese (18 settembre) in campionato. Il ritorno in campo dell'attaccante belga potrebbe avvenire nel weekend del 2 ottobre contro la Roma.