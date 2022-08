I rossoneri martedì alle 18:30 saranno impegnati in trasferta contro il Sassuolo: Pioli pensa a cinque cambi, con Simon Kjaer che è pronto a tornare in campo dal primo minuti in coppia con Tomori. In difesa Florenzi al posto di Calabria, mentre a centrocampo ci sarà il debutto di Pobega. Sulla trequarti agiranno Saelemaekers, Brahim e Leao alle spalle di Giroud. Rebic e Origi non convocati: non sono al top e non partiranno per Reggio Emilia