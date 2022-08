Calendario 4^ giornata di Serie A

La quarta giornata di campionato di Serie A si gioca nel turno infrasettimanale e negli ultimi giorni, ultime ore, della finestra di calciomercato estiva. Aprono la giornata Sassuolo e Milan con l'anticipo delle 18.30 di oggi e questa sera alle 20.45 doppio appuntamento con Inter-Cremonese e Roma-Monza. Cinque le partite in programma invece mercoledì 31 agosto con le serali Napoli-Lecce e Juventus-Spezia (su Sky Sport Calcio - Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan e con commento di Giancarlo Marocchi. In collegamento da bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo). La giornata si chiude giovedì 1^ settembre con il Torino ospite dell'Atalanta a Bergamo e la partita casalinga del Bologna contro la Salernitana (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi e con commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi.)