È soddisfatto Simone Inzaghi al termine del match vinto 3-1 contro la Cremonese: “Io sono molto contento, abbiamo vinto una partita non semplice contro una squadra che ha raccolto meno di quanto meritato finora”. Poi su Lautaro, autore del 3-1 dopo l’iniziale panchina per turnover: “È entrato bene, hanno fatto benissimo tutti: sia ha giocato dall’inizio sia chi è subentrato”. Su Correa, uscito al posto del connazionale nella ripresa: “Era affaticato ai flessori, non credo sia niente, neppure per Brozovic che ha preso una botta”.

"Lazio dimenticata, abbiamo più punti dello scorso anno"

Inzaghi torna anche sul match contro la Lazio: "Abbiamo fatto una partita buona ma gli episodi decidono le gare. Questa è ormai partita dimenticata, adesso abbiamo vinto contro la Cremonese e abbiamo un punto in più rispetto all’anno scorso, siamo all’inizio e la condizione sta crescendo affronteremo tantissime partite tutte impegnative e dobbiamo migliorare".

"Gosens? Non so nulla. Mi serve un centrale e sono preoccupato"

Per quanto riguarda il prossimo impegno nel derby con il Milan, scavalcato in classifica dopo la vittoria contro la Cremonese: "Guardare la classifica mi sembra presto ma le vittorie ti danno energia, questa sera ho visto reazione di squadra matura". Poi sul mercato: "Preoccupato per Gosens? Io non so nulla, sono preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale, ho solo de Vrij e ho riferito a chi dovevo che ho soltanto un difensore centrale e un giovanissimo bravissimo che però non era titolare in primavera". Poi aggiunge: "Ho la necessità di un altro difensore. La società sa tutto, sa che abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa siamo in cinque e me ne servono sei con tutti questi impegni ravvicinati. Possono succedere infortuni, sarà un tour de force”.