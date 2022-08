Il Bayer Leverkusen fa sul serio per Robin Gosens. Il club tedesco vuole l'esterno di proprietà dell'Inter e c'è stato oggi a Milano un incontro tra i nerazzurri e gli emissari del Bayer che seguiranno anche Inter-Cremonese al Meazza, per capire i margini della trattativa. Il Bayer ha presentato un'offerta con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 28 milioni. L'Inter valuterà in queste ore cosa fare.