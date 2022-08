Due stop in casa Roma : nella giornata di mercoledì, infatti, Stefan El Shaarawy e Marash Kumbulla si sono sottoposti a degli esami strumentali dopo i problemi fisici rimediati nella gara contro il Monza. Entrambi i giocatori saranno costretti a restare fuori per 3/4 settimane : l'esterno offensivo ha rimediato una lesione alla coscia sinistra , mentre il difensore una lesione al bicipite femorale sinistro . Il loro rientro è previsto dopo la sosta per la gara del 2 ottobre contro l'Inter.

I movimenti di mercato in casa Roma: ufficiali le cessioni di Calafiori e Diawara

Intanto la Roma, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Mady Camara dall'Olympiacos, in queste ultime ore di mercato sta cercando di sfoltire la rosa. Nella giornata di mercoledì i giallorossi hanno perfezionato le cessioni di Riccardo Calafiori al Basilea e di Amadou Diawara all'Anderlecht. Trattativa saltata, invece, per Justin Kluivert al Fulham: le parti avevano trovato l'accordo per il trasferimento dell'esterno olandese, ma le autorità inglesi non hanno concesso il permesso di lavoro al giocatore.