Serata memorabile per Dybala, primi gol e doppietta con la maglia della Roma nel 3-0 al Monza. Traguardo speciale per la Joya a quota 100 reti in Serie A, ma non è tutto: Paulo ha collezionato finora anche 50 assist nella competizione. Ricordate gli altri sette giocatori che hanno raggiunto almeno le stesse cifre dall'edizione 2004/05? Eccoli nel dettaglio (dati Opta)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A