Secondo gol consecutivo su punizione per Vlahovic, il quarto juventino a riuscirci dalla stagione 2004-2005 dopo Pjanic, Pirlo e Del Piero. Ospite al Club, l'ex n. 10 bianconero spiega la rete realizzata dal serbo contro lo Spezia: "Crea un effetto topspin grazie alla velocità che riesce a dare al pallone. Come contro la Roma, il tiro, pur non essendo angolatissimo, è forte e difficile da prendere"

JUVENTUS-SPEZIA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS