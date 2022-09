L'allenatore dell'Atalanta si gode il positivo inizio di campionato della sua squadra in testa al campionato a pari punti con la Roma: "Con il Torino è una vittoria importante, ci dà continuità". Su Koopmeiners: "Un centrocampista che sa fare tutto". Sull'addio di Ilicic: "Giocatori come lui non dovrebbero mai invecchiare, è nel mio cuore"

"Ilicic? Giocatori come lui non dovrebbero invecchiare"

A proposito di centrocampisti, il dinamismo degli interpreti ha permesso all'Atalanta di riprendere in mano la gara dopo un avvio non proprio facile: "Nella prima mezz'ora loro andavano più forte di noi e giocavano meglio tecnicamente. Poi abbiamo migliorato il nostro rendimento ed è andata meglio. Abbiamo ruotato tra Ederson, Koopmeiners e Pasalic, poi siamo rimasti più definiti". E sempre parlando di centrocampisti/fantasisti c'è stato l'addio all'Atalanta di Josip Ilicic: "Nel mio cuore è sul podio sicuramente. Ce ne sono tanti, ne ho avuti di bravi e lui ci ha fatto vivere dei momenti straordinari. Giocatori come lui non dovrebbero mai invecchiare, quello che ha fatto per noi resterà per sempre. L'importante è che stia bene fisicamente e di testa: saprà fare cose importanti".